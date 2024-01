Karneval in Hilden Ausgelassene Stimmung bei rot-weißer Karnevalsparty

Sie ist schon gute Tradition und nicht nur bei Narren aus dem Hildener Norden überaus beliebt. Die Karnevalsparty im Bürgertreff an der Lortzingstraße mit DJ Frank. Und dass er sein Publikum im Griff hat, das hat er am Samstagabend wieder eindrucksvoll bewiesen. Die perfekte Musikauswahl brachte die Gäste in allerbeste Stimmung, die Party war – wie in den Jahren zuvor bereits – ein voller Erfolg. Eingeladen waren übrigens „nette Leute jeden Alters – mit und ohne Kostüm, Hauptsache gut gelaunt.“ Ohne Kostüm war am Ende eigentlich niemand zu sehen. Die Palette der Verkleidung war riesig. Ganz nach dem Motto: Je bunter, desto besser.