Studium oder Ausbildung? Börse bot Schülern eine erste Orientierung

Hilden · Mittlere Reife oder Abitur in der Tasche? Viele Schulabgänger fühlen sich mit der Entscheidung, welcher Schritt nun folgen soll, überfordert. Orientierung bot eine Börse am Evangelischen Schulzentrum in Hilden.

21.04.2024 , 11:17 Uhr

Marleen Elsner (links) und Lovedeep Duggal ließen sich von Dachdecker Sascha Sauter dessen Handwerk erklären. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Unter dem Motto „Mission Zukunft“ stand die Hildener Ausbildungs- und Studienbörse im Evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße. Am Samstag, 20. April, bot sie jungen Menschen, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss machen, fünf Stunden lang eine erste Möglichkeit zur Orientierung. Zahlreiche Unternehmen aus der Region hatten ihr Kommen angekündigt, darunter aus Hilden 3M. Auch die Agentur für Arbeit und das Berufskolleg informierten vor Ort. Ein Eindruck: Das Handwerk ist längst nicht mehr nur eine reine Männerdomäne. So ließen sich Marleen Elsner und Lovedeep Duggal von Dachdecker Sascha Sauter zeigen, worauf es in seiner Branche ankommt. Und wer weiß, vielleicht geht es für die beiden jungen Frauen nach der Schulzeit ja tatsächlich hoch hinaus. Wie schwierig die Entscheidung für den nächsten Schritt im Leben sein kann, deutet schon die Vielzahl der Angebote an, die in Hilden vorhanden war. Rund 300 Karrierewege und Beratungsmöglichkeiten wurden den jungen Menschen aufgezeigt. Es war also nicht von Nachteil, sich über das Angebot vorab zu informieren und mit den eigenen Interessen beziehungsweise Möglichkeiten abzugleichen. Wer beim Besuch im Evangelischen Schulzentrum dann auch noch seine Bewerbungsunterlagen zur Hand hatte, der dürfte vielleicht schon die ersten Hürden für den weiteren Karriereweg genommen haben.

(elk)