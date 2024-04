Ausbildung oder Studium? Börse bietet Orientierung nach der Schulzeit

Was kommt nach der Schulzeit? Diese Frage stellen sich viele junge Menschen, die in diesem Jahr das Abitur oder das Zeugnis der mittleren Reife in den Händen halten. Orientierung bieten soll die Ausbildungs- und Studienbörse am Samstag, 20. April, im evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 in Hilden.