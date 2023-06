Kultur in Hilden Auftakt für die Hildener Jazztage

Noch bis Sonntag treten in Hilden internationale Stars der Jazzszene auf. An diesem Donnerstag geht es beispielsweise mit „Frau Contra Bass“ (20 Uhr) und „Organic Blues Trio meets Brenda Boykin“ (21.30 Uhr) bei QQTec an der Forststraße 73 weiter. Höhepunkte gibt es gleich mehrere, unter anderem den Auftritt der WDR-Bigband am Samstagabend in der Stadthalle.