Klassiker von Gustave Flaubert Madame Bovary kommt in die Stadthalle

Sie gilt ohne jeden Zweifel als eine der großen Femmes fatales der Weltliteratur: Madame Bovary. Die Figur wurde als freiheitsliebende Feministin ebenso verehrt wie als ehebrecherische Hure beschimpft. Und so erhitzt der brillant geschriebene Skandalroman von Gustave Flaubert bis heute die Gemüter. Was als Buch funktioniert, funktioniert auch auf der Bühne. Zu sehen ist die zeitlose Geschichte über die zerstörerische Macht unserer Träume am Samstag, 20. April, um 20 Uhr in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz. Zur Handlung: Als einfaches Mädchen vom Land heiratet die schöne Emma Rouault den verwitweten Landarzt Charles Bovary, dieser ist keine schlechte Partie. Madame Bovary sollte sich also glücklich schätzen. Doch das neue Leben in Yonville entpuppt sich für die fantasievolle Emma nur als kleinbürgerliches Gefängnis. Als sie den verführerischen Gutsherren Rodolphe Bolanger kennenlernt, scheint sich ein riskanter Ausweg aufzutun, und als ungestüme Romantikerin setzt sie alles auf eine Karte, um ihren Träumen und ihrem Herzen zu folgen.