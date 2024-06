Kurioses aus der Tierwelt Acht Entenküken auf Balkon geschlüpft

Wenige Stunden, nachdem die acht Küken geschlüpft waren, kam nach Rücksprache mit Feuerwehr und Ordnungsamt ein Mitarbeiter des Tierheims vorbei. Karin Peters hatte ihre Gäste in der Zwischenzeit in den an den Balkon anschließenden Wintergarten watscheln lassen. „In einem geschlossenen Raum bestand nicht die Gefahr, dass die Mutter beim Versuch, sie mit einem Netz einzufangen, wegfliegt und ihre Brut im Stich lässt“, erklärt Peters. So wurden Küken und Mutter in zwei Transportboxen wohlbehalten an den kleinen Teich im Stadtpark (gegenüber vom Finanzamt) verbracht.