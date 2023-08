Auf ein Wort Udo Damrich What a wonderful world

Jedes für sich genommen ein kleines Wunder. Die Schöpfung, so wie sie am Anfang der Bibel beschrieben wird. „Und Gott sah an, alles was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Wir sind Teil dieser Schöpfung, wir sind mittendrin. Und damit auch verantwortlich dafür, gewissenhaft mit uns und unserer Mitwelt umzugehen. Damit es gut bleibt!