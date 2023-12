Auf ein Wort Eva Merks Haben Sie genug Kerzen im Haus?

Im Johannes-Evangelium sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt (Joh 8,12). Mit seiner Geburt wird es in unserem Leben heller. Seine Geburt ist ein Zeichen der Hoffnung. Er bringt Licht in unser Leben. Wer schon schwere Zeiten durchgemacht hat, der weiß: um diese durchzustehen, braucht es Hoffnung. Im Angesicht einer Krise ist das Leben der betroffenen Menschen oftmals wie in Dunkelheit gehüllt. Für sie fühlt sich die Dunkelheit nicht warm und behaglich an. Wie wäre eine solch schwere Situation zu ertragen, wenn man keine Hoffnung hätte? Hoffnung, dass alles einen Sinn hat, Hoffnung, dass es, irgendwann, besser werden wird? Wenn in der dunklen Nacht ein Licht brennt, dann kann man etwas sehen, erkennt etwas von der Umgebung, findet leichter den Weg und fühlt sich nicht so allein. Was für eine ermutigende Zusage also, wenn Jesus das Licht in meinem Leben ist. Mit ihm an meiner Seite kann ich den Weg durch mein Leben leichter finden, denn sein Licht leuchtet mir auf meinem Weg. Es zeigt mir: Ich bin nicht allein, Jesus geht mit mir.