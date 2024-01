Auf ein Wort Joachim Rönsch „Ich steh an deiner Krippen hier“

Vor 800 Jahren (welch ein Jubiläum) hatte Franz von Assisi wohl als erster die Idee zu einer Weihnachtskrippe. Die Legende berichtet, dass Franziskus den Menschen in den Bergen Umbriens vor Augen führen wollte, in welcher Armut der Sohn Gottes zur Welt gekommen war. Er fand eine geräumige Höhle, in der man den Stall von Bethlehem nachbauen konnte, und sie hatte genügend Platz, um mit allen Bewohnern das Weihnachtsfest zu feiern. Das ganze Dorf half mit bei den Vorbereitungen, und so entstand die erste Weihnachtskrippe mit lebendigen Menschen und Tieren. Das war für alle, so wurde berichtet, ein unvergessliches Weihnachtserlebnis.