Auf ein Wort Esther Pippig Jesus ist ein Friedenskönig

Auf dem Weg nach Jerusalem werden viele Kleider schmutzig. Sie liegen im Staub, und Jesus reitet mit seinem Esel darüber hinweg. Am kommenden Sonntag feiern wir Palmsonntag und erinnern uns an Jesus Einzug in Jerusalem. In dem Moment als Jesus kommt, sind die Flecken nicht wichtig. Die Menschen freuen sich, sie loben Gott. So stehen sie da, nur halb bekleidet, vor dem König auf dem Esel, als wollten sie sagen: Wir stehen vor dir, Jesus, unverhüllt, so, wie wir sind. Unsere Kleider, unsere Fassade legen wir dir zu Füßen.