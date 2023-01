Auf ein Wort – Gedanken zur Woche Segen gibt Kraft

Segen heißt: Anderen Menschen etwas Gutes sagen, und das können wir auch. Wir können tröstende Worte sprechen, Worte des Lobes oder des Dankes. Wir können Menschen Mut zusprechen und sagen, dass wir für sie da sind. So können wir alle zum Segen für andere werden. Es wäre doch ein guter Vorsatz für das neue Jahr, wenn wir uns vornehmen, jeden Tag mindestens einem Menschen etwas Gutes zu sagen. Einfach so; in der Familie, einem Fremden, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Ich lade Sie ein, es auszuprobieren und einem anderen Menschen etwas Gutes zu sagen. Dann spüren diese Menschen, welche Kraft vom Segnen ausgeht.