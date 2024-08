Auf ein Wort von Tanja Pasquay Meine Patentante Gertrud und der Kaiser

Wie oft habe ich mich bis heute schon an ihren Worten festgehalten und wieder einmal die Kurve bekommen. Fast 100 Jahre alt ist sie geworden als Patenkind des Kaisers und meine Patentante daselbst. Und doch hat ihr dieser Kaiser im Leben nicht das geben können, was ich an ihr als Patentante hatte. Bei ihm war es nur eine Patenschaft auf dem Papier. In meinem Fall ein durch sie geführtes Leben zu meinem Glauben hin. Sie fehlt mir sehr und obenauf hat sie mir ein großes Erbe hinterlassen.