Hilden: Hilden – auf den Brexit vorbereitet

Hilden Die Itterstadt pflegt durch die gerade erst wieder neu besiegelte Partnerschaft mit der Stadt Warrington seit 50 Jahren eine ganz besondere Beziehung zu England. Das wirkt in viele Lebensbereiche hinein.

Die Hildener Wirtschaft ist vorsichtig gespannt: „Wir haben in der Konjunkturumfrage eine gute Stimmung bei den Hildener Unternehmen trotz Brexit festgestellt. Nur bei den etwas größeren Firmen wurden ein paar schlechtere Einschätzungen deutlich“, erklärt Michael Kleinbongartz vom Hildener Industrie-Verein. Die wirtschaftliche Entwicklung seiner eigenen Firma, dem Werkzeughersteller Kukko, sei in Großbritannien seit der Brexitentscheidung als eher positiv als negativ. Um vorzubeugen, dass von heute auf morgen Waren nicht mehr über die Grenzen gelangen und Versorgungsprobleme aufkommen, „haben wir unseren Kunden ein Sonderangebot gemacht, um Lagervorräte anzulegen. Somit sehen unsere Zahlen aktuell gut aus“, erklärt er. Aber damit nicht genug: Kukko plant, noch in diesem Jahr eine Niederlassung in Großbritannien zu gründen. „Da es leider in der EU immer noch nicht möglich ist, als deutsches Unternehmen in Großbritannien über elektronische Marktplätze Waren an Gewerbetreibende zu verkaufen – man benötigt dafür eine inländische Steuernummer, dafür benötigt man eine Firma und ein Britisches-Pfund-Konto im Land, das nur ein Einheimischer eröffnen kann – planen wir eine GB-Verkaufsniederlassung noch in diesem Jahr zu gründen und hoffen, dass aus der Gewissheit ,Es geht nicht mehr so weiter’ eine Aufbruchstimmung wird. Und da wollen wir dann dabei sein und diese Chance aus dem dann von der EU isolierten Land heraus auch nutzen.“ Und: „Die Schweiz und Großbritannien haben bereits eine Handelsvereinbarung für die Zeit nach dem Brexit geschlossen, und wir möchten nicht, dass uns so ein weiteres Abnehmerland wie zum Beispiel Russland nach dem Embargo weggeschnappt wird – die Welt schläft nicht!“, erklärt Kleinbongartz.