Die Schule und das „liebe Geld“ : Auch in der Schule wird’s für die Eltern teurer

Eine junge Lehrerin schreibt Aufgaben an eine Schultafel im Mathematikunterricht einer 8. Klasse. Foto: dpa/Julian Stratenschulte dpa

Serie Hilden/Haan 20.000 Euro kostet Eltern eine Schullaufbahn. Wie sehr trifft die aktuelle Inflation die Schulen? Und was ist, wenn Eltern nicht bezahlen können?

Weiterleiten Drucken Von David Grzeschik

Der Tag der Einschulung ist für Familien aufregend – und er läutet den Beginn einer teuren Lebensphase ein. Nach Angaben des Vergleichsportals „idealo.de“ kostet Eltern die Schulausbildung ihrer Kinder in Deutschland 20.600 Euro. Diese Zahl ist inzwischen fünf Jahre alt und berücksichtigt Ausgaben für Klassenfahrten, Schulessen, Bücher und viele weitere Posten. Zu beachten ist, dass es sich um einen Durchschnittswert handelt – größere Abweichungen sind im konkreten Fall möglich.

Allein zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es erhebliche Schwankungen, NRW liegt mit knapp 23.000 Euro sogar oberhalb des Bundesschnitts. Unabhängig von der exakten Zahl zeigt die Untersuchung aber eines: Ein Schulleben in Deutschland ist nicht zuletzt für Eltern eine kostenintensive Angelegenheit.

Darüber hinaus setzt die gegenwärtige Inflationsrate Schulen und Eltern unter Druck. Das bestätigt Tobias Schmeltzer, Leiter der Wilhelm-Hüls-Schule und Sprecher der Hildener Grundschulen. „Die Inflation macht sich natürlich auch in allen Bereichen des schulischen Alltags bemerkbar, vom Kopierpapier bis zur Klassenfahrt“, sagt er. Dies könnte nach seiner Einschätzung Konsequenzen nach sich ziehen: „Sollte es so weitergehen, wird bezogen auf die Klassenfahrt entweder die Erhöhung des Preises oder die Reduzierung der Kosten, etwa durch eine Verkürzung der Fahrt, notwendig werden.“

Eine Preisanpassung nach oben musste unlängst schon an der Theresienschule in Hilden vorgenommen werden. Auf maximal 848 Euro beläuft sich der Betrag, der Eltern an der erzbischöflichen Realschule zwischen Jahrgangsstufe fünf und zehn für Klassenfahrten, Exkursionen und Wandertage entstehen darf. Zuvor hatte er 50 Euro niedriger gelegen. „Wir mussten die Erhöhung vornehmen, weil wir wegen der gestiegenen Preise sonst nicht mehr hingekommen wären“, erklärt Konrektor Stephan Martin.

Alle Familien, die sich schon heute mit der Schulfinanzierung schwertun, erfahren Unterstützung durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder von Eltern, die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung erhalten, haben unter anderem den Anspruch auf einen Betrag von 156 Euro pro Jahr für Schulbedarf. Auch die Kosten für die Mittagsverpflegung in Kita und Schule werden für Betroffene übernommen. Zudem gibt es sowohl an der Wilhelm-Hüls-Schule als auch an der Theresienschule Fördervereine, die etwa bei der Finanzierung von Klassenfahrten einspringen können.

Wie viele Eltern auf den Förderverein zurückkommen, hängt nach Einschätzung von Tobias Schmeltzer stark vom jeweiligen Einzugsgebiet der Schule ab. „In Duisburg oder Gelsenkirchen beispielsweise wird dieser Anteil sicher viel höher liegen als bei uns in Hilden“, sagt er. An seiner Schule würden etwa fünf bis zehn Prozent der Schülerschaft Unterstützungsmöglichkeiten wahrnehmen. Aber: „Die Tendenz ist steigend aufgrund der zunehmenden Anzahl an Flüchtlingen.“

Stephan Martin kann diese Tendenz noch nicht beobachten. „Aber es ist natürlich zu befürchten, dass angesichts der aktuellen Situation mehr Familien in finanzielle Schieflage geraten könnten“, sagt er. Die Zahl der Fälle, in denen Eltern auf den Förderverein zurückgreifen müssten, schätzt er im Schnitt auf ein bis zwei pro Klasse. Das seien momentan sogar weniger als früher. „Die kommunale Unterstützung für Eltern in finanziell schwierigen Verhältnissen ist heute tatsächlich sehr viel besser als vor einigen Jahrzehnten, das spüren wir“, sagt Martin.