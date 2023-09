Verlegung in Hilden Auch ein Stolperstein erinnert jetzt an Leo Meyer

Leo Meyer stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie (Vieh- und Futtermittelhandel) in Hilden. Vier Jahre lang kämpfte er im Ersten Weltkrieg als Soldat für Deutschland. 1917 wurde er Ortskommandant in Oost-Malle, einer Kleinstadt in Belgien. Dort litten Hunderte französische Flüchtlinge große Not. Meyer half: Mehrfach ließ er heimlich Lebensmittel in ein Kloster schaffen, das die Spenden verteilte. Mehr noch: Er bat seinen Vater um Geld. Dieser schickte ihm 5000 Goldmark. Er gab das Geld der Oberin und bat sie, damit die Flüchtlinge zu versorgen. Die Nonnen nannten ihn „le bon boche“, „den guten Deutschen“. Nach dem Krieg kehrte er nach Hilden zurück.