Hilden : Auch Apotheker impfen jetzt gegen Corona

Ab heute (8. Februar) dürfen auch Apotheken eine Corona-Schutzimpfungen anbieten. Foto: dpa/David Inderlied

Hilden/Haan Jetzt ist es noch einfacher, sich gegen Corona immunisieren zu lassen. Denn neben den niedergelassenen Ärzten und den Impfstellen des Kreises Mettmann dürfen seit diesem Dienstag auch Apotheker impfen.

Von Christoph Schmidt

Jürgen Wunderlich aus Hilden, Pressesprecher der Apotheken im Südkreis Mettmann, würde sich gerne auch persönlich an der Impfaktion beteiligen, allein ihm fehlt dafür ein Behandlungsraum. „Ich plane einen Umbau. Weil alle Handwerker gutzutun haben, wird er vor dem Herbst vermutlich nicht fertig sein.“

So wie Wunderlich geht es auch anderen Kollegen. Deshalb werden sich wohl nicht alle Apotheker an der Impfaktion beteiligen. Nach Angaben des Apothekerverbandes Nordrhein ist jede vierte Apotheke im Rheinland nach Schulungen schon in der Lage, zu impfen.

Der Hausärzte-Verband habe entschieden dagegen protestiert, dass jetzt auch Apotheker gegen Corona impfen, weiß Jürgen Wunderlich: „Es gibt aber auch niedergelassene Ärzte, die das als Ergänzung sehen. Die Meinungen sind da sehr unterschiedlich.“

Benedict Schulz, Inhaber der Adler- und der Albatros-Apotheke in Hilden, beteiligt sich an der Corona-Impfung: „Wir verfügen über den nötigen Behandlungsraum. Er wurde vom Gesundheitsamt abgenommen. Wir haben auch an der Grippe-Schutz-Impfung teilgenommen und Erfahrungen gesammelt.“ Es gebe auch schon Nachfragen von Kunden, die sich in der Apotheke gegen Covid immunisieren lassen wollen.

Unter dem Motto „Hilden lässt sich impfen“ laden die Adler- und die Albatros-Apotheke gemeinsam mit den Johannitern und der Evangelischen Kirchengemeinde zu einem Impfwochenende ein: am Samstag, 12. Februar, und am Sonntag, 13. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum an der Reformationskirche, Markt 18, ein.