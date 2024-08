Einsatz gegen Leerstand und Sanierungsstau Architekt aus Hilden soll Altstadt von Hückeswagen verschönern

Gemeiners Büro an der Walder Straße in Hilden besteht seit 1997 und hat sich auf Revitalisierungen von Innenstädten, Denkmalpflege, energetische Sanierungen und urbanes Wohnen spezialisiert. Beratend ist die Firma nicht nur in Hückeswagen, sondern auch in Solingen, Lüdenscheid und Herne aktiv. Ein aktuelles Projekt in Hilden, in das das Büro involviert ist, ist die Erweiterung des Kinderheims an der Lievenstraße. Hier sollen zehn neue Wohneinheiten entstehen. Nach Angaben des Architekten ist ein klimafreundlicher Neubau geplant, der als nachhaltig zertifiziert werden soll, sodass besonders zinsgünstige Kredite für die Finanzierung in Anspruch genommen werden können.