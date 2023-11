Infotag in Hilden Arbeitsagentur lädt zu Inklusions-Aktionstag ein

Die Agentur für Arbeit informiert an diesem Tag über die Maßnahmen zur Förderung der Inklusion am Arbeitsplatz. „Betroffene, aber auch Familienangehörige oder Freunde von Menschen mit Behinderung können von den Dienstleistungen der Agentur für Arbeit profitieren“, so die Sprecherin weiter. Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen in ihrem Unternehmen ausbilden oder einstellen möchten, seien zum Aktionstag herzlich willkommen.