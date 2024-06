Rat entscheidet über neuen Träger Arbeiterwohlfahrt übernimmt den Abenteuerspielplatz

Die Arbeiterwohlfahrt im Kreis Mettmann übernimmt den Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße. Dies gab am Freitag, 28. Juni, die Stadt Hilden bekannt. Dieser Entscheidung war am Mittwoch eine Abstimmung im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung vorausgegangen. Beraten wurde über drei Konzepte für den Weiterbetrieb. Mit im Rennen waren die Diakonie und die Stadt Hilden selbst. Bürgermeister Claus Pommer sprach von einer guten Nachricht nicht nur für den Hildener Norden. Die Verwaltung werde nun in konkrete Gespräche mit dem künftigen Träger einsteigen, um den Übergang abzustimmen, teilte das Büro des Bürgermeisters mit.