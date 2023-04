Hilden historisch Arbeiterbewegung kämpfte gegen Widerstand

Am 1. Mai, feiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung weltweit den Tag der Arbeit. Die Geschichte begann im Jahr 1886, als es in Folge einer Streik-Kundgebung in Chicago Krawalle mit Toten und Verletzten gab. Aber wie entwickelte sich die Arbeiterbewegung in Hilden? Wir haben für Sie sieben Fakten zu dem Thema zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.