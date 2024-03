In der historischen Kronbrennerei in Hilden Appetitliche Geschichtshappen beim Tag der Archive

Gern erinnert sich Christine Hersig an ein Eck-Lokal an der heutigen Berliner Straße, in dem jetzt ein Thai-Restaurant ist, das damals über zwei Etagen verfügte. „Das war toll, da war ich gern und häufig tanzen“, erklärt Hersig. Sie kann sich aber nicht mehr an den Namen des Lokals erinnern. „Das Lokal hieß Coupé, leider konnten wir es in der Ausstellung nicht berücksichtigen“, erklärte kenntnisreich Christina Dütjer. „Es ist schön, mal wieder hier zu sein und dazu auf diese Art und Weise auch in Erinnerungen schwelgen zu können“, sagte Sabrina Bexkens, die in Hilden aufgewachsen ist, aber heute in Erlangen lebt.