Gesundheit in Hilden Ein Aufschrei gegen das Apotheken-Sterben

Hilden · Husten, Schnupfen, Heiserkeit – wer davon jenseits regulärer Öffnungszeiten geplagt wird, muss den Apotheken-Notdienst in Anspruch nehmen und mitunter weite Wege in kauf nehmen. Und nun auch an einen Wochentag...

12.06.2023, 14:57 Uhr

Bundesweiter Protesttag: Maurice Plogmann schließt am Mittwoch die Adler Apotheke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Möglicherweise vor einer geschlossenen Ladentür steht, wer am Mittwoch seine Apotheke aufsucht. Für den 14. Juni ist ein bundesweiter Protesttag geplant. Die Apotheker gehen auf die Straße, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und davon gibt es offensichtlich viele. An der Aktion beteiligen sich auch Hildener Apotheken, die ergo an diesem Tag nicht öffnen.