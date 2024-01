Gesundheit in Hilden Das digitale Rezept könnte den Apotheken schaden

Info

Rezept auf Papier bleibt Insgesamt dürften in Hilden noch 40 Prozent aller Rezepte in Papierform ausgestellt werden, vermutet der Apotheker Jürgen Wunderlich. Und ganz verschwinden werden sie vorerst nicht. Unter anderem Privatrezepte sowie Rezepte für Betäubungsmittel würden weiterhin in bekannter Manier ausgestellt, bestätigt Benedict Schulz. Gleiches gelte für Krankenhausrezepte.

Die App als Alternative Das E-Rezept wird in eine Cloud hochgeladen. Die Daten können entweder auf die Versichertenkarte oder in eine App auf dem Smartphone weitergeleitet werden. Schulz berichtet, dass in den ersten Wochen nur vereinzelt Kunden ihr Rezept über die App abriefen. Stand jetzt sei die Karte noch der einfachere Weg.