Am Bandsbusch in Hilden Anwohner verhindert Weihnachtssingen

Hilden · Am Samstag hätten eigentlich Hunderte Hildener auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch gemeinsam Weihnachtslieder singen sollen. Die Premiere dieses neuen Veranstaltungsformates sprach vor allem Familien mit Kindern an. Doch nun wurde das „Rudelsingen“ abgesagt – weil ein Anwohner rechtliche Schritte angedroht haben soll.

15.12.2022, 12:31 Uhr

Weihnachtliches Singen, das sogenannte Rudelingen, gibt es in vielen Städten, hier beispielsweise am Kö-Bogen in Düsseldorf. Foto: Credit: Düsseldorf Tourismus