Anwohner verhindert Weihnachtssingen in Hilden „Es ist traurig mitzubekommen, wie verbittert manche Menschen sein müssen“

Auch Stadtmarketing-Chef Hillebrand ist erschüttert: „Dies ist ein gutes Beispiel dafür, warum es in unserem Land nicht mehr richtig voran geht. Wir sind eingeschnürt in einem Korsett aus Vorschriften und Gesetzen, auf die sich jeder nach Belieben zur Durchsetzung seiner Einzelinteressen berufen kann. ,Einfach mal was machen und bewegen‘ funktioniert nicht mehr, ohne vorher den Rat von Juristen und sicherheitshalber auch des Steuerberaters eingeholt zu haben.“ Wer Eintrittskarten zurückgeben möchte, kann das an der Vorverkaufsstelle Ma(h)lzeit Grill, Mittelstraße 59 in Hilden machen, hieß es in der Mitteilung weiter.