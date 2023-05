Am Schalburch in Hilden Anwohner wehren sich gegen Bebauung

Hilden · Am Schalbruch in Hilden möchte ein Investor mehrere Häuser bauen – auch auf Fläche, die bisher als Garten genutzt wurde. In der Nachbarschaft regt sich Widerstand, der nun in einer Ausschusssitzung Gehör fand. Die Politik möchte sich den Bereich noch einmal vor Ort anschauen.

Dieses Haus sowie zwei weitere Gebäude sollen abgerissen werden, um Platz für mehrere Neubauten zu schaffen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Massive Bedenken haben die Anwohner des Schalbruchs und der oberen Herderstraße angesichts der Pläne, mehrere bisher getrennte Grundstücke zu bebauen. „Die Hinterlandbebauung wird von der Nachbarschaft abgelehnt“, erklärte ein Anwohner nun vor dem Stadtentwicklungsausschuss. Dort sollte eigentlich der Satzungsbeschluss diskutiert und erstmalig darüber abgestimmt werden – die letzte politische Hürde vor einer Bebauung (der Rat muss am Ende noch zustimmen). Doch die Politik vertagte die Entscheidung, jedoch nicht wegen der Bedenken der Anwohner.