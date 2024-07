Holzbrücke im Hildener Süden Anwohner befürchten lange Brücken-Sperrung

Die Situation heute: Rund 200 Meter bachabwärts vom Spielplatz Eichelkamp im Hildener Süden entfernt (also in Richtung Lindenstraße) verbindet die aktuell im Fokus stehende Brücke den Fußgängerweg mit dem Siedlungsbereich am Bandsbusch. Während beispielsweise das Geländer im oberen Bereich noch recht gut aussieht, sind im unteren Bereich deutliche Verwitterungsspuren zu sehen. Diese Schäden beunruhigen die Anwohner. Weniger wegen der Standsicherheit, mehr wegen der Auswirkungen einer möglichen Reparatur oder eines Austausches. „Wir erinnern uns leider noch sehr gut an das Drama mit der mehr als drei Jahre gesperrten Brücke am Spielplatz“, so der Anwohner weiter. „Man hatte sich einfach nicht rechtzeitig darum gekümmert, für Ersatz zu sorgen.“