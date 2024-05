Antisemitische Parolen in Hilden Anti-Israel-Sprayer greifen Bürgermeister an

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben die Unbekannten die Parolen gesprüht. Betroffen sind der Hintereingang des Rathauses, die Wilhelm-Hüls-Schule an der Augustastraße und das evangelische Schulzentrum an der Gerresheimer Straße. „Nakba never endet“ und „Nakba hat nie aufgehört“ stehen beispielsweise am Hildener Verwaltungssitz. Nakba bedeutet auf deutsch „Katastrophe“. Die Palästinenser bezeichnen damit die Flucht und die Vertreibung während des Nahost-Krieges 1948. Am 15. Mai begehen die Palästinenser den sogenannten Nakba-Tag. Gleich neben dem Schriftzug liegt der Fahnenmast und die zerschnittene israelische Flagge im Rasen.