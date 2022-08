Dezentraler Trödelmarkt in Hilden : Anmeldephase für Hilden trödelt endet

Steffen Kirchhoff, Marina und Alexander Schorn (von links) haben „Hilden trödelt“ ins Leben gerufen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Für den Bereich Norditter ist am Samstag Schluss, Süditter-Trödler haben noch etwas Zeit. Gebühren werden keine erhoben. Getrödelt wird am 3. und 17. September.

Endspurt bei der Anmeldephase für Hilden trödelt – zumindest im Bereich Norditter: Noch bis Samstag können sich Teilnehmer für den dezentralen Trödel am 3. September anmelden. Wer beispielsweise gebrauchte Kleidung, Geschirr oder Spielzeug loswerden möchte, muss sich auf der Internetseite www.hildentrödelt.de registrieren und in einem zweiten Schritt den Stand auf einer Karten eintragen, mit Öffnungszeiten und am besten auch mit einem Überblick über die Trödelware. Diese Übersicht wird dann veröffentlicht und die Interessenten können einen Stand nach dem anderen besuchen. Eine Standgebühr wird übrigens nicht erhoben.

Entstanden ist „Hilden trödelt“ während der Hochphase der Corona-Pandemie, als zentrale Trödelmärkte an nur einem Standort, den dann viele Menschen auf einmal besuchen, noch nicht wieder stattfanden. Die Idee hatten Marina und Alexander Schorn aus einem Allgäu-Urlaub mitgebracht, wo in einem sehr kleinen Dorf in ganz entspannter Atmosphäre getrödelt wurde. „Das haben wir jetzt auf unser etwas größeres Dorf Hilden übertragen“, sagt Alexander Schorn. Gemeinsam mit Steffen Kirchhoff organisierten sie im September 2020 die erste Ausgabe von „Hilden trödelt“.

Sie wurde zum Erfolg, beim zweiten Mal ein Jahr später beteiligten sich bereits mehr als 130 Trödler. In diesem Jahr gab es im Mai bereits einen Termin (mit mehr als 250 Teilnehmern), nun also der zweite Anlauf 2022.

Der Bereich Norditter umfasst das Hildener Gebiet ab der Berliner Straße in Richtung Düsseldorf und Erkrath, also Gerresheimer Straße, Hochdahler Straße, Hilden-West und die Seitenstraßen. Dort wird am Samstag, 3. September, getrödelt. Festgelegte Öffnungszeiten gibt es nicht. Als Kernzeit nennen die Veranstalter 8 bis 19 Uhr, manche beginnen aber schon deutlich früher. Angaben dazu finden sich auf der Internetseite und den einzelnen Adressen.