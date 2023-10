Nach monatelanger Vorbereitung An diesem Tag eröffnet das Haus des Döners

Doch das ist Vergangenheit. In Düsseldorf gibt es bereits zwei Filialen, auch in Solingen wurde eine eröffnet. Der Andrang war dort am ersten Tag groß, aber nicht mehr so chaotisch wie in der Vergangenheit. „In Hilden wird der Betreiber eigene Securitykräfte einsetzen“, berichtet Ordnungsamtsleiter Michael Siebert. Er geht davon aus, dass es auch voll wird, aber nicht so voll wie beispielsweise in Düsseldorf.