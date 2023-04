Gastronomie in Hilden „Benrather 20“ wird Grillrestaurant

Von außen hat sich das markante Jugendstilhaus an der Benrather Straße 20 bereits sichtbar verändert. Der untere Bereich hat einen neuen Anstrich in einem kräftigen Gelbton erhalten. Ein kreisförmiges schwarzes Logo ist bereits montiert. An dem Schriftzug ragen Flammen empor. Das neue Grillrestaurant wird „B20“ heißen. „Ich habe den Namen nicht geändert, denn das B20 kennt fast jeder noch von früher“, sagt Ibrahim Askin. In seinem Restaurant soll es türkische Spezialitäten geben. Denn so ein Angebot gebe es zwar in den Nachbarstädten Mettmann, Solingen oder Düsseldorf, aber eben nicht in Hilden.