Polizeieinsatz in Hilden : Streit im Supermarkt eskaliert - Mann zieht Waffe

Hilden Ein Streit im Netto-Supermarkt im Hildener Süden ist am Freitag eskaliert. Die Auseinandersetzung ging so weit, dass ein 79-Jähriger auf dem Parkplatz eine Pistole zog und seine Kontrahenten bedrohte. Die Polizei schritt ein und musste dem aggressiven Senior zwischenzeitlich sogar Handschellen anlegen.

Aber eins nach dem anderen: Wie die Polizei am Montag mitteilt, wollte der 79 Jahre alte Mann bereits am Freitag gegen 12.30 Uhr in dem Supermarkt am Lehmkuhler Weg einkaufen. Vor ihm an der Kasse stand ein 47-Jähriger mit seiner 75 Jahre alten Mutter. Dem 79-Jährigen ging es offenbar nicht schnell genug, woraufhin er sich lautstark beschwerte und sich mit den beiden Hildenern vor ihm anlegte. „Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der sich nach draußen vor den Supermarkt verlagerte“, erklärte ein Polizeisprecher.