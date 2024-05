Lange Staus in Hildener Innenstadt Deshalb gab es Verkehrschaos rund um die Gabelung

Hilden · An der Gabelung, an der Hochdahler Straße und an der Kirchhofstraße mussten Autofahrer zuletzt viel Geduld mitbringen. Was hinter den langen Staus in der Innenstadt steckte.

24.05.2024 , 14:05 Uhr

Nach der Umstellung der Ampelschaltung an der Gabelung kam es zu langen Staus. Jetzt hat sich die Situation aber wieder entspannt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)