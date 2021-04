Hilden : Amnesty warnt vor Rassismus

Hilden Grüne, Linke und der Bürgermeister unterstützten Aktion auf altem Markt. Das Wissen um unbewusste rassistische Stereotype und Denkmuster, die unsere Gesellschaft durchziehen, setze sich nur langsam durch.

Im Februar 2020 hat der Anschlag in Hanau wieder einmal vor Augen geführt, wie tödlich Rassismus wirkt. Er hat uns gezeigt, dass viele Menschen in Deutschland in Angst vor rassistischen Angriffen leben müssen. Darauf machte die Hildener Ortsgruppe von Amnesty international mit einer Aktion auf fem alten Markt in Hilden aufmerksam. „Die Grünen und die Linke sind unserem Aufruf gefolgt“, freuen sich die Aktivisten: „Auch Bürgermeister Dr. Pommer war dabei.“