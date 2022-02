Hilden : „Am meisten haben wir über uns selber gelernt“

Hilden Die Itterstadt hat sechs frisch ausgebildete EFIs: Vier Damen und zwei Herren, engagierte und fitte Senioren, die sich ehrenamtlich in den vorhandenen sozialen Angeboten der verschiedenen Institutionen einbringen und neue Projekte zum Wohle der Allgemeinheit starten wollen

Bis zu seinem 53. Lebensjahr war Wesemann Berufssoldat und als Offizier in ganz Deutschland stationiert. Danach ging es für zehn Jahre in die freie Wirtschaft. Doch durch den ständigen Wechsel seines Lebensmittelpunktes habe er kaum noch soziale Kontakte in seiner Heimatstadt, in der er jetzt wieder lebt. „Ich wollte durch mein Engagement auch einfach neue Kontakte mit netten Leuten knüpfen.“ Die Einsamkeit im Alter sei ein Thema, was den 69-Jährigen besonders beschäftige. Hierfür will er sich engagieren, in dem er sich nun als frisch ausgebildeter EFI beispielsweise als Digitalpate im gemeinsamen Projekt von Arbeiterwohlfahrt (Awo), Diakonie und Kirchengemeinden einsetzt und digitale Kompetenz an Senioren vermittelt. Auch im Café Leseratte will er sich einbringen, Erwachsenen und Kinder vorlesen.