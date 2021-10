Hilden : Alte Eiche für neuen Gewerbebau gefällt

Hilden Den Mitgliedern des Stadtrats sei in einer Sitzungsvorlage nur mitgeteilt worden, dass an der Forststraße ein Lagerpark geplant sei, kritisiert Dieter Donner, Sprecher des BUND Hilden. Die Stadtverordneten und Bürger müssten früher und besser informiert werden.

Es gibt zwar eine Baumschutzsatzung. Aber die hat die alte Eiche an der Forststraße/Ecke Düsseldorfer Straße nicht gerettet „Bäume sind immer im Weg“, sagt BUND-Sprecher Dieter Donner: „Diese Folge weiterhin unbändiger Bebauungswut beherrscht immer noch unser Leben.“ Auch in den sozialen Netzwerken sind viele zornig und traurig über die Fällung des stattlichen Baumes. „Erst wenn die Menschen lernen, dass Profit nur mit der Erde und nicht gegen sie das Glück bringt, das sie sich erhoffen, sind wir der Steinzeit entwachsen“, schreibt Claudia. Musste das sein?, fragen viele.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Hilden hat Baudezernent Peter Stuhlträger um Aufklärung gebeten. Das Grundstück liege im Geltungsbereich des Bebauungsplans 103, 2. Änderung, der keinen der Bäume zum Erhalt festsetzt, erläutert Stuhlträger. Der Baumschutz bestehe auf dem kompletten Grundstück nur in Form der städtischen Baumschutzsatzung. Die Eiche stehe auf einem Baugrundstück, auf dem ein gewerblicher Lager- und Garagenhof geplant sei. „Da der Standort der Eiche im geplanten Zufahrtsbereich lag, musste dieser Baum leider gefällt werden.“ Die Bauherrin habe einen Fällantrag nach Baumschutzsatzung gestellt und von der Verwaltung unter Auflagen genehmigt bekommen. Für diese Eiche müsse ein Ersatz in Form von vier neuen Bäumen geleistet werden. Aufgrund eines vorhandenen Vogelnestes durfte die Fällung erst nach Ende der Vogelschutzzeit (ab 1. Oktober) vorgenommen werden.

Noch mehr Elektroroller in Hilden : Vierter Anbieter vermietet E-Scooter in Hilden

„Die Stadtverwaltung möchte möglichst jeden Baum erhalten und setzt sich für den Erhalt der Bäume ein“, betont der Baudezernent: „Jedoch ist die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden, so dass die Fällung von Bäumen erlaubt werden muss, wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt sind.“

Den Stadtratsmitgliedern sei in einer Sitzungsvorlage nur mitgeteilt, dass dort ein Lagerpark eingerichtet werden soll, kritisiert BUND-Sprecher Dieter Donner: „Kein Wort von der beantragten Baumfällung sondern nur von Schall- und Verkehrsgutachten.“ So hatte niemand auf dem Schirm, dass ein prägender Solitärbaum zur Disposition stand.“

Gab es keine Alternativenprüfung?, fragt Donner. Und weshalb werde unseren klimawirksamen Bäumen auch durch die Baumschutzsatzung nicht das notwendige „Überleben“ gesichert? „Wir sehen es als notwendig an, unsere gewählten Ratsmitglieder und auch die Bürgerinnen und Bürger früher und besser zu informieren und auf eine andere ,Haltung’ zu drängen“, sagt Dieter Donner: „Dadurch können wir auch in Hilden endlich in den Klimaschutz vor Ort einsteigen. Viel Zeit haben wir nicht, also packen wir es endlich konsequent an.“