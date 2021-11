Hilden : Allianz für Hilden hat neuen Fraktionsvorsitzenden

Hilden Mit nach eigenen Angaben großem Bedauern musste die Allianz für Hilden die Entscheidung der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Kerstin Knott akzeptieren, politisch etwas kürzer treten zu wollen, da sich die zeitaufwändige politische Tätigkeit nicht mit ihrem Berufsleben als Alleinunternehmerin auf Dauer vereinbaren lasse.

Knott bleibe der Allianz für Hilden aber weiterhin erhalten und unterstützt bei kreativen Themen rund um Marketing und Design sowie Ausschusstätigkeiten. In Folge dieser Entscheidung wurde Oliver Kohl für den Rat der Stadt Hilden nachnominiert und offiziell als Ratsmitglied vereidigt. Das bisherige Ratsmitglied Ernst Kalversberg übernimmt den Fraktionsvorsitz und Oliver Kohl rückt an Stelle zwei nach.

Zur Person: Oliver Kohl wurde 1970 in Düsseldorf geboren, hat Ostasienwissenschaften mit dem Schwerpunkt Wirtschaft Japans studiert, eine Zeit lang in Japan und den USA gearbeitet und ist seit über 20 Jahren als Produktmanager für Software-Lösungen tätig. Aktuell arbeitet er für ein Unternehmen mit Sitz in Moers, das die Digitalisierung in der deutschen Gesundheitsbranche mit SaaS-Produkten vorantreibt. Er wohnt seit über 20 Jahren in Hilden.