Kein Führerschein, kein TÜV Alkoholisierter Autofahrer beschädigt parkende Fahrzeuge

Weil Zeugen in der Nähe waren, konnte dieser Vorfall schnell geklärt werden: Am Freitag, 19. April, beschädigte ein Autofahrer zwei parkende Wagen an der Beckersheide in Hilden. Die Zeugen konnten den 51-Jährigen an der Weiterfahrt hindern und alarmierten die Polizei.