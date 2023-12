Am Kronengarten in Hilden Aldi verabschiedet sich aus der Innenstadt

Dadurch wird es in Hilden nicht mehr vier, sondern nur noch drei Aldi-Filialen geben. Am sogenannten Aldi-Ei an der Gerresheimer Straße im Norden, an der Richrather Straße im Süden und an der Walder Straße im Osten. Die Filiale in dem Geschäfts- und Parkhaus am Kronengarten war vor rund zwölf Jahren eröffnet worden. Aldi-Süd hat den Markt erst vor drei Jahren komplett umgebaut und dort sein damals neuestes Einrichtungskonzept umgesetzt.