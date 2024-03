Ausstellung in Hilden Von der Nordsee an die Itter

Der Maler, der am 25. August 1876 in Düsseldorf geboren wurde, Absolvent der Königlich Preußischen Kunstakademie in Düsseldorf war und der renommierten Düsseldorfer Malerschule zugerechnet wird, lebte von 1918 bis 1956 in Hilden. Hier malte er zahlreiche Bilder, von denen viele lokale und regionale Motive darstellen. Sein Porträt von Wilhelm Fabry, 1935 nach einem Kupferstich gemalt, zeugt ebenso zu seinem engen Verhältnis zur Itterstadt wie sein Porträt von Bürgermeister Karl Wilhelm Heitland. Engstfeld starb am 20. April 1956 in Langenfeld und ist auf dem Hildener Hauptfriedhof begraben.