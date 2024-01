Einkaufszentrum geräumt Alarm im Itter-Karree in Hilden

Am Dienstagmorgen (23. Januar) musste das Itter-Karree wegen einer technischen Störung geräumt werden. Vor Ort waren mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr sowie zahlreiche Krankenwagen und die Polizei. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei im Einkaufszentrum gab gegenüber der RP an, dass alle im Gebäude befindlichen Personen per Lautsprecheransage dazu aufgefordert worden waren, das Gebäude zu verlassen. Der damit einhergehende Alarm war auch noch mehrere Straßen weiter zu hören. Auch die Mitarbeitenden seien sich nicht sicher gewesen, ob es sich nicht vielleicht doch um eine Übung handele.