Hilden Aktuelle Baustellen in den Ferien

Von Osten kommend, ist die Stadt nur mit viel Geduld zu erreichen. Und innerstädtisch gibt es auch immer mal wieder Überraschungen.

Hilden Pendler kennen das: Montagsmorgens vor 9 Uhr sollte man die Autobahnen im Land besser meiden ­ – der Stau ist programmiert. In Hilden lauern dann weitere Schikanen: Heute Morgen ging an der Kreuzung Berliner Straße/Gerresheimer Straße nichts mehr: Auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Benrath wurde wieder mal an der Ampel Kreuzung Berliner-/Gerresheimer Straße gearbeitet. Dazu blockierte die ausführende Firma die rechte Spur, so dass die Verkehrsteilnehmer einspurig an der Baustelle vorbeifahren mussten. Das führte zu langen Wartezeiten und einem Rückstau. Die gute Nachricht: Diese Baustelle ist jetzt nach rund zehn Wochen endlich abgeräumt. Die Ampelanlage brauchte ein neues Steuergerät und LED-Leuchten. Bei der Gelegenheit ließ Straßen NRW auch die Ampelmaste ersetzen. Eine Lieferfirma ging in Konkurs, der Nachschub stockte. Deshalb wurde ein Provisorium installiert.