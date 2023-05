Parken an der Hoffeldstraße in Hilden Ärger um Parkplätze am VfB-Platz

Parken Sie schon oder suchen Sie noch? Rund um den VfB-Platz an der Hoffeldstraße in der Hildener Innenstadt herrscht besonders hoher Parkdruck: zu wenig Stellplätze für viel zu viele Autos. Wenn auf dem Fußballplatz dann auch noch Trainingsbetrieb ist (und das ist jeden Nachmittag unter der Woche der Fall), spitzt sich die Lage weiter zu. Die Politik hatte daher zwei zuvor gesperrte Stellplätze an der Bogenstraße Anfang des Jahres wieder für den Verkehr freigegeben. Doch jetzt fordert ein Anwohner in einem Bürgerantrag, diese Parkplätze wieder zu entwidmen.