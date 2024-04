Arbeiten liegen im Zeitplan Ärger um Baustellen-Umleitung in Hilden steht vor dem Ende

„Die Umleitung wird mit der Plantafel auf der Hochdahler Straße angekündigt und mit der Umleitungsbeschilderung einerseits über den Ostring und andererseits an der Richard-Wagner-Straße eindeutig beschildert. Von Erkrath aus kommend ist die Schumannstraße keine Umleitungsstrecke“, erklärt Udo Schielke, Leiter des Hildener Tiefbauamtes. Auf eine zusätzliche Beschilderung als Anliegerstraße, wie sie an der anderen Seite der Schuberstraße an der Ecke zur Beethovenstraße steht, hat die Stadt abgesehen. „Eine Beschilderung der Anliegerstraße würde den Verkehr, der sich nicht an die Umleitungsempfehlung hält, zu unzulässigen und gefährlichen Wendemanövern im laufenden Verkehr zwingen“, so Schielke weiter. Heißt also, dass die Autofahrer von Erkrath aus kommend an keinem Anliegerschild vorbeikommen. Rechtlich dürfen sie demnach auch durch die Schubertstraße fahren, ohne ein Anliegen zu haben. Andersherum ist es allerdings verboten und kostet 50 Euro Strafe – wenn sie denn erwischt werden. „Der Bereich wird von uns regelmäßig bestreift“, erklärt eine Polizeisprecherin. Allerdings hätten die Beamten auch noch viele andere Dinge zu tun, sodass sie nicht ständig überprüfen können, ob Autofahrer auch ohne Anliegen durch die Schubertstraße fahren. „Aber wir sind sensibilisiert.“