Postbank-Filiale in Hilden Warum die Post schon wieder nur eingeschränkt öffnet

Das Problem ist nicht neu. Im Archiv unserer Redaktion finden wir Beiträge dazu. „Ärger über Öffnungszeiten der Postbank“ lautete die Schlagzeile Ende Mai. Und gerade erst am 9. September folgte die Überschrift „Postbank bleibt am Samstag geschlossen“. Ein Konzernsprecher begründete das mit einer Häufung von Erkrankungen in Hilden. Man wolle am drauf folgenden Montag wieder zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren, so die Ankündigung.