Stadtwald Hilden Ärger über verschwundene Brücke

Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Pressesprecherin Henrike Ludes-Loer teilt mit, dass sich am Hoxbach nichts ändern wird. Die Stadt habe sich „aus ökologischen Gründen gegen eine Brücke zur Gewässerquerung entschieden“. Den Bach könne man auch ohne diese überqueren. Wer nicht so gut zu Fuß ist, müsse wenige Meter weiter den Pfad entlang des Sand­baches nutzen. Ludes-Loer: „Dort hat die Stadt 2021 mit großem genehmigungsrechtlichen und finanziellen Aufwand eine Brücke errichtet. Dieser Ausbaustandard ist jedoch nicht auf allen kleinen Pfaden zu realisieren, um in den Naturhaushalt der Schutzgebiete nur in einem verhältnismäßigen Umfang einzugreifen.“