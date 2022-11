Lions Club Hilden : Adventskalender-Verkauf startet positiv

Hilden Der Verkaufsstart des Hildener Lions Adventskalenders war auch in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich. Das Motto „Helfen und Gewinnen“ des Lions-Clubs Hilden unterstützt die diesjährige Aktion zur Beschaffung eines neuen Kühlfahrzeuges für die „Hildener Tafel“ nachhaltig.

Auch am nächsten Wochenende steht das Lionsmobil wieder von 9 bis 15 Uhr am Rathauscenter Mittelstraße.

Fast 400 Preise in einem Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro: Der Hildener Lions-Adventskalender lockt auch 2022 mit zahlreichen Überraschungen. Bereits zum 16. Mal bietet das Lions Hilfswerk Hilden den Kalender an. Hinter den Türchen des Adventskalenders verstecken sich dabei Waren- und Dienstleistungsgutscheine genauso wie Restaurant- sowie Theaterbesuche und Bargewinne. Genau genommen umfasst der Kalender 398 Preise in einem Gesamtwert von rund 21.600 Euro, wie die Verantwortlichen versprechen.