Hilden : Adler- und Albatros Apotheke haben genug FFP2-Masken

Hilden Die Bundesregierung lässt seit Dienstag rund 400 Millionen FFP2-Masken an Risikogruppen und Menschen über 60 Jahre über die Apotheken verteilen. Das hat zu so einem solchen Ansturm geführt, dass das Kontingent wohl bald vergriffen ist, sagte Apotheken-Sprecher Jürgen Wunderlich.

„Wir haben uns ausreichend mit FFP2-Masken ausgestattet“, betont Benedict Schulz, Mitinhaber der Adler- und der Albatros-Apotheke: „Unser Kontingent wird nicht vergriffen sein. Wir konnten und können auch in den kommenden Wochen die Nachfrage der Bürger bedienen.“ Er erlebe die Hildener „mehr als vorbildlich, rücksichtsvoll und angenehm trotz eventueller Wartezeiten“. In seinen beiden Apotheken werde „in keiner Weise“ zwischen Kunden mit Kundenkarte, Stammkunden oder neuen Kunden unterschieden: „In unseren Apotheken reicht die Vorlage der Kundenkarte, um den Anspruch belegen zu können. Mit einer Eigenauskunft unterschreiben Kunden, die keine Kundenkarte bei uns haben, dass sie anspruchsberechtigt sind. Hierfür reicht der Personalausweis. Wir setzen auf Ehrlichkeit und Umsichtigkeit der Kunden und weisen niemanden ab.“ Risikogruppe haben auch im Januar und Februar noch einmal Anspruch auf jeweils weitere sechs FFP2-Masken. „Um hier eine verbindliche Sicherheit geben zu können, bieten wir an, diese zwölf FFP2-Masken für 2021 bei uns zu reservieren“, so Benedict Schulz. Berechtigte bekommen Anfang 2021 von ihren Krankenkassen zwei Coupons, die sie einlösen können.