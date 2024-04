ADFC-Aktion in Hilden Keine Chance den Fahrraddieben

Der Hildener Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) startet in die neue Saison und bietet die erste Fahrrad-Codierung des Jahres an. Dabei wird ein individueller Code in den Rahmen gebracht, der nur unter Zerstörung des Rahmens wieder entfernt werden kann. Der erste von mehreren Terminen in diesem Jahr steht nun an: Die Codierung findet am Montag, 8. April, von 17 bis 19 Uhr in der Tiefgarage unter dem Gesundheitsamt, Am Feuerwehrhaus 1, statt.