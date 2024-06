Unfall in Hilden Achtjähriger nach Zusammenstoß mit Auto im Krankenhaus

„Gegen 16.20 Uhr beabsichtigte ein 85-jähriger Hildener mit seinem VW Multivan aus der Ausfahrt des Lebensmittelgeschäftes an der Richrather Straße 172 auf diese in Fahrtrichtung Langenfeld einzubiegen“, erklärte ein Behördensprecher am Mittwoch. Das Kind sei in diesem Moment mit seinem Tretroller mit hoher Geschwindigkeit um das Fahrzeug herumgefahren. „Beim Anfahren des VWs kam es zum Zusammenstoß und das Kind fiel zu Boden und wurde hierbei verletzt.“